التوتر بين إيران وأمريكا يحول الشرق الأوسط إلى رقعة شطرنج كبرى

تدرك الولايات المتحدة جيدا أن أي حرب مع إيران لن تكون كلاسيكية، فحساب حجم الترسانة العسكرية ليس في صالح طهران.

جهزت إيران لهذه المواجهة صواريخها الباليستية التي يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، إلى جانب أساليب حرب غير متماثلة، كالزوارق البحرية السريعة المحملة بالمتفجرات أو الصواريخ من جهة، ومن جهة ثانية الألغام البحرية.

الحرب بالواسطة ستكون إحدى أدوات إيران الرئيسية من خلال حلفائها في الشرق الأوسط، ما يهدد بإشعال حرب أخرى.

مراسل بي بي سي علي هاشم يشرح كيف حولت نذر المواجهة بين إيران والولايات المتحدة المنطقة إلى رقعة شطرنج كبرى.