لماذا اشتكى المشجعون الإنجليز من استضافة أذربيجان لنهائي الدوري الأوروبي؟

أثار اختيار باكو لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي حفيظة الكثير من المشجعين الإنجليز الذين وجدوا صعوبة في السفر إلى العاصمة الأذربيجانية بسبب بعدها عن لندن وغلاء أسعار الطيران.

وما زاد من خيبة مشجعي أرسنال إعلان نجم فريقهم الأرميني هنريخ مخيتاريان غيابه عن المباراة "خوفا على سلامته"، وذلك بسبب الصراع بين أذربيجان وأرمينيا حول منطقة ناغورني قره باغ.

من المتوقع حضور حوالي 3 آلاف مشجع إنجليزي وهو ما يقل عن 10 بالمئة من سعة ملعب باكو الأولمبي.

وتقام المباراة النهائية مساء اليوم الأربعاء، لتكون أول مرة تستضيف فيها أذربيجان حدثا كرويا بهذا المستوى.