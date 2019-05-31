حكاية الرضيعة التي ولدت بحجم التفاحة

بلغ وزن الرضيعة "سيبي" من سان دييغو الأمريكية 245 غراما عند ولادتها، وتوقع الأطباء وفاتها بعد ساعات لكنها بقيت على قيد الحياة متحدية التوقعات، وغادرت المستشفى.

لم يكن وزن "سيبي" يتجاوز وزن تفاحة كبيرة عندما ولدت بعمر 23 أسبوعا في شهر ديسمبر/كانون أول 2018.

خاضت الوليدة معركة من أجل الحياة بعد أن نقلت إلى قسم الرعاية المكثفة في المستشفى الذي ولدت فيه في سان دييغو.

وأخبر الأطباء والدي الرضيعة أنها ستعيش لساعات فقط.، لكنها تحدت كل التوقعات وغادرت المستشفى في عمر خمسة شهور بعد أن زاد وزنها إلى 2.5 كيلو غرام.

ووصفت إحدى الممرضات التي كانت مكلفة برعاية الرضيعة نجاتها بالمعجزة.