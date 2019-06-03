حصيلة دموية لمحاولة فض اعتصام القيادة العامة في السودان
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اعتصام القيادة العامة: قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن السودانية والمحتجين

  • 3 يونيو/ حزيران 2019

أدت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد محاولة قوات الأمن فض الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في المظاهرات بأن 13 شخصا على الأقل قتلوا خلال محاولة الجيش فض الاشتباك، في وقت مبكر من صباح الاثنين، كما أصيب 116 شخصا آخر بجروح، ويحتمل تزايد أعدادهم.

وقالت قوات الأمن إنها استهدفت عناصر إجرامية في تجمع "كولومبيا" المجاور لموقع الاعتصام والذي اعتبره المجلس العسكري خطرا لما يحدث فيها من جرائم وترويج للمخدرات.

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