أدت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد محاولة قوات الأمن فض الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في المظاهرات بأن 13 شخصا على الأقل قتلوا خلال محاولة الجيش فض الاشتباك، في وقت مبكر من صباح الاثنين، كما أصيب 116 شخصا آخر بجروح، ويحتمل تزايد أعدادهم.

وقالت قوات الأمن إنها استهدفت عناصر إجرامية في تجمع "كولومبيا" المجاور لموقع الاعتصام والذي اعتبره المجلس العسكري خطرا لما يحدث فيها من جرائم وترويج للمخدرات.