ترامب في ضيافة الملكة إليزابيث في أول أيام زيارته

في أول زيارة رسمية للمملكة المتحدة، استقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في قصر باكنغهام.
ويحضر الزوجان في قصر باكنغهام مأدبة خاصة ومراسم الترحيب المعتادة في مثل هذه الزيارات.
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في أول زيارة رسمية للمملكة المتحدة، استقبلت الملكة إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في قصر باكنغهام.
ويحضر الزوجان في قصر باكنغهام مأدبة خاصة ومراسم الترحيب المعتادة في مثل هذه الزيارات.