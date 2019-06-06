اليوم الذي غير مجرى تاريخ أوروبا

إنزال النورماندي 1944 ... المعركة التي رجحت كفة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وغيرت مجرى تاريخ أوروبا .
فما أحداثها؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
إنزال النورماندي 1944 ... المعركة التي رجحت كفة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وغيرت مجرى تاريخ أوروبا .
فما أحداثها؟