طباعة الخلايا الجذعية الحيوانية بشكل ثلاثي الأبعاد باستخدام الحبر الحيوي

تواصل داليا حيدر جولتها في تركيا وتزور إحدى جامعات إسطنبول التي تتم فيها طباعة الخلايا الجذعية الحيوانية بشكل ثلاثي الأبعاد وباستخدام الحبر الحيوي.

بحسب الباحثين المطورين لهذه التقنية، ستستخدم تلك الخلايا مستقبلاً في تطوير خلايا وأنسجة بشرية لترميم بعض الإصابات وعلاج الأمراض كالتهاب المفاصل وتشوهات العظام وزراعة الجلد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

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حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@