ما سر ظاهرة الحرائق التي تلتهم محاصيل القمح في سوريا؟
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ما سر ظاهرة الحرائق التي تلتهم محاصيل القمح في سوريا؟

  • 11 يونيو/ حزيران 2019

التهمت النيران نحو 75 ألف هكتار من محاصيل القمح في منطقة القحطانية ذات الأغلبية الكردية قرب الحدود مع تركيا.

ويعد هذا الحادث ضمن سلسلة من حرائق اجتاحت مناطق زراعية شرق نهر الفرات في الأسابيع الأخيرة.

واختلفت الأطراف التي اتهمها الأكراد بافتعال الحرائق، إذ اتهم البعض الأتراك بقصف حقولهم، وحمل البعض النظام السوري مسؤولية الحرائق كونه يتنافس معهم على مردود القمح في المنطقة.

واتهم آخرون ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سبق أن تبنى إضرام النيران في حقول المنطقة. بينما يقول البعض إن هناك أسبابا أخرى، من بينها الإهمال وتطاير شرارات الوقود السيئ.

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