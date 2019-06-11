ما سر ظاهرة الحرائق التي تلتهم محاصيل القمح في سوريا؟

التهمت النيران نحو 75 ألف هكتار من محاصيل القمح في منطقة القحطانية ذات الأغلبية الكردية قرب الحدود مع تركيا.

ويعد هذا الحادث ضمن سلسلة من حرائق اجتاحت مناطق زراعية شرق نهر الفرات في الأسابيع الأخيرة.

واختلفت الأطراف التي اتهمها الأكراد بافتعال الحرائق، إذ اتهم البعض الأتراك بقصف حقولهم، وحمل البعض النظام السوري مسؤولية الحرائق كونه يتنافس معهم على مردود القمح في المنطقة.

واتهم آخرون ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سبق أن تبنى إضرام النيران في حقول المنطقة. بينما يقول البعض إن هناك أسبابا أخرى، من بينها الإهمال وتطاير شرارات الوقود السيئ.