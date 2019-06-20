كأس الأمم الأفريقية للمبتدئين: ماذا تعرف عن كرة القدم؟

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق خلال الفترة ما بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز بمشاركة 24 فريقا.

وتعد مصر هي أكثر دولة استضافت نهائيات البطولة على أرضها بخمس مرات، أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019، تليها غانا بأربع مرات.

وينتظر عشاق الكرة الحدث لمتابعته إما في المدرجات أو المقاهي. ولكن عادة ما يوجد في كل عائلة أو مجموعة من الأصدقاء شخص لا يعرف شيئا عن كرة القدم و لا يلتفت أحد لأسئلته.

تهدف سلسلة كأس الأمم الأفريقية للمبتدئين إلى تبسيط الأمر لمن يريد التشجيع دون الحاجة لطرح الأسئلة المحرجة.