عالم الكتب: " صيف مع العدو" الرقة بين ثلاثة أجيال

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب لقاء مع الروائية السورية شهلا العجيلي وحديث عن روايتها الأخيرة " صيف مع العدو" والتي وصلت بها للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية للمرة الثانية.

تتناول الرواية الحياة في مدينة الرقة كرمز للمنطقة العربية بين الماضي والحاضر، نسمع بصوت لميس الثلاثينية، حكاية أجيال ثلاثة من النساء يُروىن تاريخ المنطقة العربية وما حولها في مئة عام.

عالم الكتب برنامج أسبوعي عبر راديو بي بي سي عربي من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق. يأتيكم البرنامج في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش، ويعاد يومي الإثنين والخميس في التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء في الثانية عشرة ظهرا.