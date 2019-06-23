في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، كشف صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، عن أول جزء من خطة الولايات المتحدة من أجل السلام في الشرق الأوسط.

ويركز هذا الجزء على الجانب الاقتصادي، إذ تعتزم الإدارة الأمريكية استثمار حوالي 50 مليار دولار في المنطقة. نصف القيمة سيذهب للضفة الغربية وغزة والنصف الآخر سيساهم في دعم اقتصادات الأردن ولبنان ومصر.

وسيتم عرض الخطة في المؤتمر الذي سيقام في البحرين الأسبوع المقبل، لكن السلطة الفلسطينية أعلنت مقاطعة الفعالية لرفضها التعامل مع دونالد ترامب منذ اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2017.