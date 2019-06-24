من هو أكرم إمام أوغلو الذي هزم حزب أردوغان؟

احتفل الآلاف في اسطنبول ليلة أمس بعد إعلان فوز أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، برئاسة البلدية، متفوقا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلديريم.

وكان إمام أوغلو قد فاز في الانتخابات التي أجريت في شهر مارس/ آذار الماضي، لكن النتيجة ألغيت بعد أن ادعى حزب العدالة والتنمية حدوث مخالفات.

وتعتبر هذه الهزيمة ضربة موجعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تطور مشواره في بلدية اسطنبول، إذ كان رئيسا لها بين عامي 1994 و1998، وسيطر حزبه على رئاستها لمدة 25 عاما.

فمن هو هذا الرجل الذي استطاع خطف أهم مدينة في مشوار أردوغان السياسي؟