احزر مهنتي

ثلاث فنيات من القاهرة وصعيد مصر تحدين العادات والتقاليد لممارسة مهنة غير تقليدية للنساء في بلدهن.
الفتيات تحدثن لبي بي سي عن الصعاب التي تواجههن و آمالهن المستقبلية.
تقرير: آلما حسون وسارة أبوبكر
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ثلاث فنيات من القاهرة وصعيد مصر تحدين العادات والتقاليد لممارسة مهنة غير تقليدية للنساء في بلدهن.
الفتيات تحدثن لبي بي سي عن الصعاب التي تواجههن و آمالهن المستقبلية.
تقرير: آلما حسون وسارة أبوبكر