احزر مهنتي

ثلاث فنيات من القاهرة وصعيد مصر تحدين العادات والتقاليد لممارسة مهنة غير تقليدية للنساء في بلدهن.

الفتيات تحدثن لبي بي سي عن الصعاب التي تواجههن و آمالهن المستقبلية.

تقرير: آلما حسون وسارة أبوبكر