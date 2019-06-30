المجلة غير المسموح بقراءتها في الشرق الأوسط

المثلية الجنسية من المحرمات وفقا للشريعة الإسلامية، إلا أن القانون الأردني لا يحظر العلاقات المثلية.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بي بي سي عربي بواسطة المجموعة البحثية Arab Barometer، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، أن الأردن من البلدان العربية الأقل تقبلا للمثلية الجنسية، إذ يتقبل سبعة بالمئة فقط من المجتمع الأردني العلاقات المثلية.

يحاول الأردني خالد عبد الهادي أن يكسر حاجز الصمت حول المثلية الجنسية.

صانع الأفلام رمزي حداد والمؤلفة شيرين الفقي تحدثا معه حول محاولاته إحداث تغيير على أرض الواقع، وعبر الإنترنت.