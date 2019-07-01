احتفالات واشتباكات في ذكرى تسليم هونغ كونغ للصين

تحيي هونغ كونغ اليوم الإثنين ذكرى مرور 22 عاما على انتقالها من الحكم البريطاني إلى للصين وسط أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين عناصر شرطة ومتظاهرين.

واستخدمت الشرطة بخاخات فلفل وعصي لردع المحتجين، إلا أنها لم تستطع منع البعض من الوصول لمبنى المجلس التشريعي وتكسير أحد مداخله.

وتأتي هذه الأحداث في ظل توتر الأوضاع في هونغ كونغ بسبب موجة الاحتجاجات ضد مشروع قانون تسليم المتهمين للصين الذي يراه كثيرون محاولة من بكين لفرض سيطرتها على الإقليم.

وتتواصل الاحتجاجات بالرغم من قرار حكومة هونغ كونغ تعليق المشروع، إذ يطالب المعارضون بإلغائه كليا.