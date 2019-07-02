شباب السودان: "النصر سيكون لنا"

في 3 يونيو/ حزيران 2019، انزلقت مظاهرات السودان إلى العنف بعد أن داهمت قوات أمن سودانية ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم وأطلقت النار على متظاهرين، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وكان الشباب السوداني في طليعة المظاهرات السلمية التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 وأطاحت بحكم عمر البشير الذي دام 30 عاما.

وبعد فترة الهدوء التي تلت فض اعتصام القيادة العامة، عاد الشباب السوداني إلى الساحة للمطالبة بالانتقال الديمقراطي وتسليم السلطة لحكومة مدنية، فجاءت "المظاهرة المليونية" يوم 30 يونيو/ حزيران لتوجه رسالة قوية إلى المجلس العسكري للاستجابة لمطالب المحتجين.