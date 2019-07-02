من هي الأميرة هيا بنت الحسين؟

قال تقرير لصحيفة التايمز البريطانية إن أصغر زوجات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأميرة هيا بنت الحسين، "تسكن حالياً في منزلها بالقرب من قصر كينسنغتون بعدما فرت من زوجها الملياردير".

أضاف التقرير أن هيا (45 عاما) لم تظهر في أي مناسبة عامة منذ أسابيع، ولم تشارك في مهرجان "رويال اسكوت" الشهر الماضي مع زوجها بن راشد (69 عاما) كما اعتادت دوماً.

يثير الاختفاء الكثير من التكهنات حول انفصال بين الزوجين وطلب الأميرة اللجوء للخارج. ويأتي بعد ما تردد عن "فرار" ابنة بن راشد، الشيخة لطيفة، وإعادتها للإمارات بالقوة.