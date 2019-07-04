المجلس العسكري بالسودان يستعين بضابط موساد سابق لتلميع صورته
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لماذا استعان المجلس العسكري في السودان بضابط موساد سابق؟

  • 4 يوليو/ تموز 2019

قال رئيس شركة ديكنز وماديسون الكندية آري بن ميناشي التي تعاقدت مع المجلس العسكري في السودان إن نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي أكد له أنه زاهد في الحكم ولا يريد قيادة البلاد بعد إجراء الانتخابات وانتهاء الفترة الانتقالية.

وأضاف ميناشي خلال مقابلة مع مراسل بي بي سي عربي بالخرطوم محمد محمد عثمان أنه وقع العقد الذي تبلغ قيمته ستة ملايين دولار قبل شهر مع حميدتي بالخرطوم.

وقال ميناشي الذي عمل ضابطا في الموساد في وقت سابق إنه تعاقد مع قادة الجيش في السودان من أجل مساعدتهم على تشكيل الحكومة المدنية وإدارة الاقتصاد وبناء علاقات مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

أجرى اللقاء محمد محمد عثمان.

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