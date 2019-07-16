شاب عربي صمم أجهزة صغيرة ترسم صورة لواقع تلوث الهواء في المدن

للمبتكرين الشباب حصة دائمة في برنامج 4تك وهذا الاسبوع نستضيف شاباً عربياً أسس في مدينة ميونخ الألمانية شركة لمراقبة جودة الهواء.

يعرفنا أنيس القديحي على كريم الذي صمم وأنتج أجهزة صغيرة الحجم قادرة على رسم صورة لواقع تلوث الهواء في المدن.

كما تقدم البيانات لمن يريد أن يشتريها لتخطيط مستقبل مدينته بشكل اكثر صداقة للبيئة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@