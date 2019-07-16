جهاز يساعد الأشخاص الذين يعانون من إصابات في أسفل العمود الفقري على الوقوف والمشي

من أكبر التحديات التي تواجه الأشخاص الذين يتعرضون لأذية بالغة في أسفل العمود الفقري أو الحبل الشوكي، هي القدرة على المشي مجدداً.

وتتفاوت استجابة المرضى للعلاج بحسب نوع الإصابة و خطورتها.

في اسبانيا، قامت إحدى الشركات الناشئة بابتكار جهاز يساعد هؤلاء المرضى على الوقوف والمشي على أسطح مستوية عبر دعم الحوض والساقين باستخدام هيكل معدني مزود بمحرك.

داليا حيدر تعرفنا على "Exoskeleton" عن قرب.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@