السودان: الحديد والنار... وثائقي جديد

خرج المتظاهرون في السودان يطالبون بتغيير النظام هاتفين "حرية سلام وعدالة" في سبتمبر/كانون الأول 2018.

بعد بضعة أشهر من التظاهر نجح السودانيون في الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لعقود..

ومع تسليم السلطة للمجلس العسكري رأى المتظاهرون أن النظام "لم يسقط بعد" واعتصموا أمام القيادة للقوات المسلحة في الخرطوم مطالبين بتسليم السلطة لمدنيين.

انتشرت أجواء التفاؤل والبهجة وسط المعتصمين على وقع الأغاني والموسيقى، ولكن البهجة لم تدم، وفي الثالث من يونيو/حزيران قامت القوات الأمنية بفض الاعتصام بعنف مفرط ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة من المتظاهرين.

صانع الأفلام نمق خونشاو رافق دكتورة سودانية تدعى نمارق في الخرطوم بداخل الاعتصام قبل فضه، وسافر معها إلى مدينتها عطبرة، حيث أندلعت شعلة الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول.

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