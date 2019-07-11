العراق: البلد الذي يتعرض فيه الرجال للتحرش الجنسي أكثر من النساء
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العراق: البلد الذي يتعرض فيه الرجال للتحرش الجنسي أكثر من النساء

  • 11 يوليو/ تموز 2019

يشير إستطلاع بي بي سي والبارومتر العربي الذي أجري في عشر دول عربية والأراضي الفلسطينية إلى أن عدد الرجال الذين يقولون إنهم تعرضوا للتحرش الجنسي في الأماكن العامة في العراق يفوق عدد النساء - إذ بلغت النسبة 20% لدى الرجال و17% لدى النساء.

ويشير الاستطلاع أيضا إلى أن نسبة الرجال العراقيين الذين يقولون إنهم تعرضوا للعنف الأسري تزيد قليلاً عن نسبة النساء.

وفي كل الدول التي شملها الاستطلاع - باستثناء العراق وتونس - تفوق نسبة النساء نسبة الرجال في هذا الشأن.

وعلى عكس العراق، الفرق بين النسبتين لا يتعدى واحدا بالمئة في تونس.

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