حبس مدير صفحة "أنا آسف يا ريس" على فيسبوك لمحبي الرئيس السابق حسني مبارك

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس كريم حسين، مدير صفحة "أنا آسف يا ريس" على فيسبوك التي تدعم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، 15 يوما على ذمة التحقيق، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الاتهامات الموجهة لحسين أيضا الانضمام لجماعة تم تأسيسها على خلاف القانون، دون تسمية هذه الجماعة.

وألقي القبض على حسين من منزله الاثنين الماضي، من قبل ستة أفراد أمن في ملابس مدنية، وصادروا هاتفه النقال وحاسبه الشخصي.

وتأسست صفحة "أنا آسف يا ريس" فى فبراير/شباط عام 2011، إثر تنحي مبارك عن السلطة ويتابعها أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وتقوم صفحة "أنا أسف يا ريس" بعرض أخبار وصور، ومقاطع مصورة للرئيس السابق وأفراد عائلته، إبان وجوده في السلطة وبعد رحيله عنها.