لبنان سعى لغزو الفضاء قبل نحو 55 عاما

كانت مجموعة من الطلبة في جامعة متواضعة في بيروت٫ تصنع أول صاروخ في العالم العربي قادر على للوصول إلى الفضاء الخارجي.

ويقول مانوغ مانوغيان أستاذ الفيزياء بجامعة ساوث فلوريدا الأمريكية "كان حلمي استكشاف الفضاء.. ولبنان كان بوسعه القيام بهذا".

قبل 5 5 عاما وجد مانوغيان نفسه مع مجموعة من الطلاب وقد أصبحوا روادا في مجال الفضاء بالعالم العربي. وتمكنوا، بالرغم من الميزانية المحدودة، من تطوير صاروخ قادر على الوصول إلى أطراف الفضاء.

وبدأ شغف مانوغيان بالفضاء عندما كان طفلا في فترة الأربعينات من القرن الماضي، يعيش في أريحا بالضفة الغربية.