مخاوف من "أكبر عملية هدم" في ضواحي القدس منذ عام 67
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صور باهر: إسرائيل تبدأ في هدم منازل في بلدة بضواحي القدس

  • 22 يوليو/ تموز 2019

بدأت إسرائيل الإثنين عملية هدم شملت 10 مبان فلسطينية في حي وادي حمص التابع للسلطة الفلسطينية والمتاخم لجدار الفصل بين القدس والضفة الغربية. ويتبع الحي بلدة صور باهر التي يقع جزء كبير منها في القدس الشرقية المحتلة.

واقتحمت الجرافات برفقة مئات الجنود الإسرائيليين الذين أجلوا السكان الموجودين في بعض المباني بالقوة قبل بدء عملية الهدم.

ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن 17 فلسطينيا، بما فيهم خمسة أطفال لاجئين، تعرضوا للتهجير بسبب العملية.

قالت إسرائيل إن المباني "غير قانونية"

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد حكمت بحظر البناء في المنطقة، باعتبارها واقعة ضمن حدود المنطقة العازلة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية حول جدار الفصل منذ عام 2011.

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