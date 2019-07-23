ماذا حدث في مضيق هرمز منذ 30 عاما؟

شهد مضيق هرمز في الآونة الأخيرة تصعيدا في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد تعرض ناقلات نفط قرب المضيق لتفجيرات اتهمت أمريكا إيران بالتورط فيها.

كما انضمت بريطانيا إلى الصراع بعد احتجازها ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، ما أدى إلى تبادل لأصابع الاتهام بين الطرفين، وتهديد إيران باحتجاز سفن بريطانية في مضيق هرمز.

وأرسلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة تعزيزات إلى المنطقة. كما أعلنت الحكومة البريطانية خططا لتشكيل قوة بقيادة أوروبية لحماية الملاحة في منطقة الخليج.

هذه ليست أول مرة تشهد فيها المنطقة تصعيدا بسبب ناقلات النفط. ففي حرب الخليج الأولى، اندلعت حرب ناقلات نفط بين إيران والولايات المتحدة رغم أن هذه الأخيرة لم تكن طرفا في الحرب. تعرف على أحداثها في هذا الفيديو.