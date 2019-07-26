"أنقذنا هذه الكلاب من موائد الطعام"

تربى عادة الكلاب في كوريا الجنوبية من أجل لحمها، وبالأخص في وجبة تدعى "بوسينتانج" التي تعني حرفيا "الحساء الذي يحافظ على الجسم".

لكن شعبية لحوم الكلاب في كوريا الجنوبية قد انخفضت في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت نسبة امتلاك الحيوانات الأليفة، كما أن الأجيال الجديدة لديها مواقف مختلفة تجاه أكل الحيوانات الأليفة.

جمعية الرفق بالحيوان الدولي هي مؤسسة خيرية تعمل مع مزارعي الكلاب منذ عام 2014 لإغلاق مزارعهم وإيجاد منازل جديدة للكلاب.

تقدم المؤسسة الخيرية منحة مالية لسنة واحدة للمزارعين لدعمهم في العثور على سبل عيش بديلة، مع توزيع الكلاب في أنحاء المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة