تعرف على الصبي "مليونير الفورت نايت "
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قصة الصبي الذي أصبح مليونيرا بعد فوزه في لعبة فورت نايت

  • 29 يوليو/ تموز 2019

فاز صبي بريطاني بمبلغ أكثر من مليون دولار بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة العالم مع زميله في اللعبة في نهائيات بطولة العالم بلعبة "فورت نايت" الإلكترونية.

وسيتقاسم جادين أشمان، من مقاطعة أيسكس مبلغ 2.25 مليون دولار مع زميله الهولندي.

وتحظى هذه اللعبة الإلكترونية بشعبية كبيرة على الانترنت، إذ يصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص في مختلف أرجاء العالم.

ويصل إجمالي الجوائز المقدمة في البطولة إلى 30 مليون دولار، ما يجعلها الأكبر في الألعاب الإلكترونية حتى الآن.

وقال جادين لبي بي بي سي إنه "فُوجئ" بحصوله على هذه النتيجة العالية.

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