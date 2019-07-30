ترندينغ: وزير التعليم المغربي يتلعثم في خطاب له باللغة العربية ويثير موجة سخرية
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

#ترندينغ: وزير التعليم المغربي يتلعثم في خطاب له باللغة العربية ويثير موجة سخرية

  • 30 يوليو/ تموز 2019

مواضيع ذات صلة