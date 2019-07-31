عالم الكتب: "زمن المملكة" في ليبيا

في الحلقة الجديدة من عالم الكتب، لقاء مع الجراح الليبي الدكتور محمد المفتي حول كتابه "زمن المملكة، تطور المجتمع الليبي من عام 1951 إلى عام 1996".

كيف تأثر الليبيون بالاحتلال الإيطالي وكيف كانت ليبيا في عهد الملك إدريس السنوسي، ولماذا زهد الملك في عرشه وغادر بغير رجعة؟

عالم الكتب برنامج أسبوعي عبر راديو بي بي سي عربي من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق. يأتيكم البرنامج في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش، ويعاد يومي الاثنين والخميس في التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء في الثانية عشرة ظهرا.