تحويل بيانات معقدة إلى واقع افتراضي لتحليلها بشكل مرئي ثلاثي الأبعاد

من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً من معهد كاليفورنيا للتقنية الذي يعتبر من بين أفضل 5 جامعات تقنية في العالم، يزور نسيم رمضان مختبراً خاصاً لتطوير أبحاث العالم الافتراضي الذي بات جزءاً من العديد من المجالات.

يسعى العلماء في الجامعة إلى رؤية بيانات الأبحاث التي يعملون عليها في شكل افتراضي يجلسون بداخله بدل رؤيتها بصورة جامدة على شاشة الكمبيوتر.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@