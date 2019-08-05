قمر اصطناعي صغير سيتم إطلاقه إلى الفضاء لجمع معلومات بيئية

Cube Cat4 هو اسم القمر الاصطناعي بمستوى النانو الذي طوره باحثون في إسبانيا لإطلاقه الى الفضاء بداية العام المقبل بهدف جمع معلومات بيئية تتعلق بالمحيطات والتربة والقمم الجليدية في القطب الشمالي.

داليا حيدر تزور المختبر الذي تتم فيه اختبارات إطلاق القمر وتعرفنا على كيفية محاكاة ظروف الفضاء كتجارب الإهتزاز والصدمات وترددات الصدى إضافة لتأثير الإشعاعات الشمسية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@