عالم الكتب: عن الشعر والبوح الأنثوي

في الحلقة الجديدة من "عالم الكتب " لقاء مع الشاعرة العراقية فيئ ناصر عن أول دواوينها الصادر في لندن بعنوان " صمتك كثير وظهيرتي لزجة"، نتحدث عن مساحة البوح التي يمكن أن تمارسها المبدعات العربيات في نصوصهن، وهل المرأة أكثر تعبيرا عن مشااعر الفقد والألم في نصوصها عن الرجل؟

عالم الكتب برنامج أسبوعي عبر راديو بي بي سي عربي من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق. يأتيكم البرنامج في الأوقات التالية: السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش، ويعاد يومي الاثنين والخميس في التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء في الثانية عشرة ظهرا.