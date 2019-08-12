عشرات القتلى وآلاف النازحين بالهند بسبب الفيضان

وصل عدد القتلى في الهند إلى 144 بالإضافة إلى آلاف النازحين بسبب الفيضان الذي نتج عن الأمطار الموسمية جنوب وغرب البلاد حيث غمر الفيضان ولايات كارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا

أكثر الولايات تضرراً هي ولاية كيرالا السياحية جنوبي البلاد، كما أغرقت مياه الفيضان أجزاءاً من مدينة هامبي الأثرية،المدرجة على قائمة التراث العالمي في ولاية كارناتاكا.

الأحوال الجوية السيئة عرضت البنى التحتية لأضرار كبيرة، وتوقفت خدمات القطارات. وعرقلت عمليات الإنقاذ التي ساهم فيها جنود من القوات البحرية والجوية

الأمطار الموسمية لها دور كبير في تأمين مخزون المياه اللازم للبلاد، لكنها في الوقت نفسه توقع ضحايا سنوياً