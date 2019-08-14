رحلة غريتا تونبرغ "صفرية الكربون"

ستقضي الناشطة السويدية في مجال التغير المناخي غريتا تونبرغ أسبوعين في السفر عبر شمال الأطلسي على متن قارب بدون مرحاض أو مطبخ، أو خصوصية.

امتنعت غريتا، البالغة من العمر 16 عامًا عن الطيران لأسباب بيئية، ولكن من المقرر أن تحضر مؤتمرا مهما بشأن تغير المناخ في نيويورك.

وقالت للبي بي سي إن السفر على متن قارب هدفه إرسال رسالة مفادها أن أزمة تغير المناخ أزمة حقيقية

ستكتفي غريتا بتوليد الكهرباء على متن القارب من خلال توربينات الرياح والألواح الشمسية، مما يعني أن الرحلة "صفرية الكربون" – أي لا ينجم عنها حرق أي وقود يؤدي لانبعاثات كربونية ملوثة للبيئة.