لبنان: طردوني من بيتي لأني مسلم

أصدر جورج عون رئيس بلدية الحدث بلبنان قرارا يمنع تملك المسلمين لعقارات كما منع المسيحيين من تأجير عقارات للمسلمين في البلدة.
فما السبب؟
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أصدر جورج عون رئيس بلدية الحدث بلبنان قرارا يمنع تملك المسلمين لعقارات كما منع المسيحيين من تأجير عقارات للمسلمين في البلدة.
فما السبب؟