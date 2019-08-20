لبنان: طردوني من بيتي لأني مسلم
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لبنان: طردوني من بيتي لأني مسلم

  • 20 أغسطس/ آب 2019

أصدر جورج عون رئيس بلدية الحدث بلبنان قرارا يمنع تملك المسلمين لعقارات كما منع المسيحيين من تأجير عقارات للمسلمين في البلدة.

فما السبب؟