زوجان روسيان قد يفقدان طفلهما بسبب التظاهر
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زوجان روسيان قد يفقدان طفلهما بسبب التظاهر

  • 21 أغسطس/ آب 2019

يواجه ديمتري وأولغا بروكازوف قضية جنائية بعد نشر لقطات على الإنترنت تظهر وجود طفلهما خلال تظاهرات .