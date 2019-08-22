" أنا الشخص المختار لمواجهة الصين"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه "الشخص المختار" وهو يدافع عن حربه التجارية على الصين، مشيرا إلى أن قدره هو أن يواجه بكين.

وقال ترامب، الذي أعاد في وقت سابق نشر تغريدة وصف نفسه فيها بملك إسرائيل، إن أسلافه من الرؤساء سمحوا بإساءة استغلال الولايات المتحدة في التجارة وفي حقوق الملكية الفكرية، وإن القدر اختاره هو ليصلح ما أفسدوه من ضرر.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هذه ليست حربي التجارية. هذه حرب تجارية كان ينبغي أن يشنها، قبل وقت طويل، رؤساء آخرون كثيرون من قبلي".

وأضاف ترامب: "كان على شخص ما أن يتولى تلك المهمة"، ثم رفع رأسه إلى السماء ونظر إلى الأعلى وقال: "أنا الشخص المختار".