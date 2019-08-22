نظرة على السفينة تيتانيك القابعة على عمق نحو 4 كيلومترات بقاع المحيط الأطلسي.
مازال الباقي من حطام السفينة شاهدا على الكارثة بعد وفاة آخر الناجين من حادث غرقها.
وكانت السفينة العظيمة في حينها قد غرقت في كارثة دوت بأرجاء العالم قبل أكثر من مئة عام.
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نظرة على السفينة تيتانيك القابعة على عمق نحو 4 كيلومترات بقاع المحيط الأطلسي.
مازال الباقي من حطام السفينة شاهدا على الكارثة بعد وفاة آخر الناجين من حادث غرقها.
وكانت السفينة العظيمة في حينها قد غرقت في كارثة دوت بأرجاء العالم قبل أكثر من مئة عام.