بالفيديو: فيضانات تجتاح المغرب وتودي بحياة 7 أشخاص
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بالفيديو: فيضانات تجتاح المغرب وتودي بحياة 7 أشخاص

  • 29 أغسطس/ آب 2019

قالت السلطات المغربية إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب مدينة تارودانت جنوب الرباط.

وقال شهود عيان إن السيول جرفت ملعبا لكرة القدم في قرية تيزرت بضواحي تارودانت، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة.