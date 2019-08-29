بالفيديو: فيضانات تجتاح المغرب وتودي بحياة 7 أشخاص

قالت السلطات المغربية إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا إثر فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب مدينة تارودانت جنوب الرباط.

وقال شهود عيان إن السيول جرفت ملعبا لكرة القدم في قرية تيزرت بضواحي تارودانت، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة.