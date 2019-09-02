"ضربة إدلب المزدوجة ": ماذا حدث ؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

أظهر تحقيق أجرته بي بي سي عربي أدلة على ارتكاب جريمة حرب في هجوم صاروخي في إدلب السورية أسفر عن مقتل 39 شخصًا في سوق شعبي بوسط مدينة معرة النعمان يوم الثاني والعشرين من يوليو/تموز 2019.

اتبع الهجوم أسلوباً يعرف "بالضربة المزدوجة، حين يلي الغارة الجوية الأولى هجومًا ثانيًا باستخدام نفس الطائرة ، مما أدى إلى مقتل رجال إنقاذ كانوا يحاولون مساعدة المصابين.

وتدعم روسيا الحكومة السورية في الوقت الذي تحاول فيه استعادة المنطقة من مسلحي المعارضة والجهاديين.

نشطاء محليون حملوا روسيا مسؤولية الجريمة، لكن روسيا نفت ضلوع قواتها في الهجوم ولم يصدر أي تعليق عن السلطات السورية.

وقد تحدثت بي بي سي عربي إلى أحد أفراد شبكة نشطاء يرصدون حركة الطائرات الحربية في مناطق المعارضة، وقال لبي بي سي إن الطائرة الحربية التي نفذت تلك الضربة المزدوجة أقلعت من مطار حميميم، وهو مطار تديره القوات الروسية ويقع على بعد نحو 80 كيلومترا من مدينة معرة النعمان.

لم ترد وزارة الخارجية الروسية على الأسئلة التي طرحتها بي بي سي عربي عليها حول الهجوم، وأشارت إلى تصريح من المتحدثة باسمها قالت فيه إنه في شهر اغسطس/آب شن مسلحون أربع هجمات باستخدام صواريخ على قاعدة حميميم، وذلك ضمن عشرين هجوما على مواقع سورية حكومية اسفرت عن مقتل 140 جنديا.

بينما صرحت الخارجية البريطانية بالتالي بعد الاطلاع على تحقيق بي بي سي عربي: "مازلنا نعتقد ان استهداف المدنيين عن عمد وبتخطيط مسبق جريمة حرب. وقد دأبنا على مطالبة روسيا ونظام الأسد بتوضيح موقفهم ازاء الهجمات التي تطال المنشآت المدنية ولم نتلق حتى الآن تفسيرا واضحا لشن تلك الهجمات."

كما قال ردا السناتور جايمس ريش رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي ان "استهداف عناصر الإنقاذ يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية."

ولم ترد الحكومة السورية على الأسئلة التي طرحتها عليها بي بي سي عربي حول الهجوم.

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طاقم عمل فريق بي بي سي: نادر إبراهيم، روسي جارثوايت، سيمون كوكس.