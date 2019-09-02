إعصار دوريان: ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة

يواصل الإعصار "دوريان" التسبب في دمار غير مسبوق في شمال جزرالبهاما، وذلك غداه تسببه في انهيار أرضي.

كما غمرت المياه نتيجة الإعصار المنازل، وانقلبت السيارات وانقطعت خطوط الكهرباء.

ويعد الإعصار "دوريان" ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة.

وأسفر الإعصار عن تشريد المئات في جزر "أباكو" في البهامز، ويتحرك ببطئ غربا محملا برياح تصل سرعتها إلى 300 كيلو مترا في الساعة.

ودعت السلطات المواطنين للبقاء في منازلهم حفاظا على أرواحهم، كما حذر خبراء الطقس من أمواج ناتجة من الإعصار يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار.

ويتجه الإعصار في هذه الأثناء نحو الولايات المتحدة.

وأجلت ولايتا كارولينا الجنوبية وجورجيا مئات الآلاف من المواطنين من سواحلها.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن دوريان وصل الأحد إلى جزر أباكو كإعصار من الفئة الخامسة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 295 كيلومترا في الساعة وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلومترا في الساعة.