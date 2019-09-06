توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز 95 عاما.

وقالت عائلة موغابي لبي بي سي إنه توفي بعد صراع مع المرض. وكان الرئيس السابق يعالج في مستشفى بسنغافورة منذ أبريل/نيسان.

وأطيح بموغابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعدما ظل في سدة الحكم لأكثر من 3 عقود.

وفاز موغابي بأول انتخابات في زيمبابوي بعد الاستقلال ليصبح رئيسا للوزراء في عام 1980. وفي عام 1987 ألغي المنصب ليتولى بعدها رئاسة البلاد.

وحظيت الأعوام الأولى لموغابي في الحكم بكثير من الثناء لأنه ساعد على توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأغلبية السود.