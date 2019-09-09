كيف يعيش اسد بين سكان دهوك؟
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في مدينة دهوك العراقية أسد أليف يعيش بين البشر

  • 9 سبتمبر/ أيلول 2019

في دهوك بكردستان يرعى مأمون أسدا منذ كان شبلا .صغيرا عمره أيام .

يعمل مأمون ضمن جمعية لحماية الحيوان ولكنه يرعى صغيره في حديقته الخاصة ويصطحبه للأسواق والمقاهي والمحال!

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