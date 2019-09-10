عندما تصبح التشوهات الجسدية أعمالا فنية

وليد شاه مصوّر شاب انطلق من معاناة جسدية شخصية لإطلاق حملة توعوية بالإمارات عن السلامة الجسدية والنفسية التي قد يعاني منها كل شخص.

وليد خصّ بي بي سي عربي بصور حصرية من المجموعة الثانية من الحملة، التي ستبصر النور منتصف الشهر الجاري.