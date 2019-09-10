عندما تصبح التشوهات الجسدية أعمالا فنية
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عندما تصبح التشوهات الجسدية أعمالا فنية

  • 10 سبتمبر/ أيلول 2019

وليد شاه مصوّر شاب انطلق من معاناة جسدية شخصية لإطلاق حملة توعوية بالإمارات عن السلامة الجسدية والنفسية التي قد يعاني منها كل شخص.

وليد خصّ بي بي سي عربي بصور حصرية من المجموعة الثانية من الحملة، التي ستبصر النور منتصف الشهر الجاري.

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