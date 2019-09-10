رئيس الوزراء السوداني: الحركات المسلحة جزء أصيل في قوى الحرية والتغيير

أعرب رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك عن تفاؤله في إمكانية تحقيق السلام في السودان.

وقال في لقاء حصري مع برنامج بلا قيود إنه سيتوجه في غضون أيام للقاء قادة الحركات المسلحة المتواجدين هناك من أجل التفاوض معهم معتبرا تلك الحركات المسلحة جزاء أصيلا في قوى الحرية والتغيير .

ونفي الدكتور عبد الله حمدوك انه تم نسيان قضية التحقيق في قتلى ساحة الاعتصام في الثالث من يونيو.

وقال انه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث مرجعا التأخير في ذلك الى حدوث اختلاف حول تفسير بعض بنود الوثيقة الدستورية .

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