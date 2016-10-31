من هو ميشال عون؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو من هو الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون؟

انتخب مجلس النواب اللبناني ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب، فمن هو عون الرئيس الثالث عشر للجمهورية؟

ولد عون في 18 فبراير/ شباط عام 1935، في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة حكومية، ثم انتقل إلى مدرسة "الفرير" الخاصة" ثم مدرسة "القلب الأقدس"، حيث حصل على شهادة في الرياضيات.

تخرج من المدرسة الحربية ضابط مدفعية عام 1955، وشارك في دورات في فرنسا والولايات المتحدة، إلى أن حصل على رتبة "ركن" عام 1980 إثر عودته من دورة التدريب في باريس.

عين قائدا للجيش اللبناني عام 1984 ، وتولى في نهاية سنوات الحرب رئاسة الحكومة اللبنانية الانتقالية (1988) ، بقرار من الرئيس أمين الجميل .

رفض عون التنازل عن رئاسة الحكومة الانتقالية بعد تنصيب إلياس الهراوي رئيسا للبلاد على إثر توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية وانتخاب النواب رينيه معوض رئيسا للجمهورية.

غادر القصر الرئاسي إلى السفارة الفرنسية عام 1990 تحت ضغط عسكري سوري، ثم إلى فرنسا بعد تسعة شهور.

شكل "التيار الوطني الحر" عام 1996، اثناء إقامته في باريس.

خاض الانتخابات بمفرده بعد عودته من باريس وحصل على 21 مقعدا، وشكل هذا مفاجأة لخصومه السياسيين.

وقع عام 2006 اتفاقية تفاهم مع حزب الله وزار سوريا عدة مرات، بما شكل انقلابا على مواقفه السابقة وتحولا في علاقته بسوريا.

بعد التوقيع على اتفاق الدوحة في 21 مايو/أيار 2008 شكلت حكومة وحدة وطنية تمثل كل الفئات اللبنانية نالت كتلة عون النيابية فيها خمسة وزراء.

عاد عون إلى البرلمان اللبناني عام 2009، على راس أكبر كتلة مسيحية فيه.

نال عون دعم سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية ومن ثم سعد الحريري رئيس تيار المستقبل كمرشح لرئاسة الجمهورية ، وانتخبه اليوم مجلس النواب اللبناني رئيسا للجمهورية.