مقتل 26 شخصا على الأقل في "هجوم انتحاري" بكابول

  • 21 مارس/ آذار 2018
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لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم في ما يشتبه بأنه هجوم انتحاري قرب ضريح في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب مسؤولين أفغان.