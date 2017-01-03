الجيش التركي: قتلنا 18 من مسلحي "تنظيم الدولة" قرب الباب في سوريا

مصدر الصورة Reuters Image caption مضى على العملية العسكرية التركية في سوريا 4 شهور

قال الجيش التركي يوم الثلاثاء إن قواته التي تساند فصائل سورية معارضة في عملية مضى عليها 4 شهور ضد مسلحي "تنظيم الدولة الاسلامية" في شمالي سوريا قتلت 18 من عناصر التنظيم وجرحت 37 في اشتباكات وقصف مدفعي.

وقال الجيش التركي في استعراض لناشاطته في الساعات الـ 24 الاخيرة إن طائراته الحربية دمرت 4 اهداف عائدة للتنظيم بينما ضربت الطائرات الحربية الروسية مواقع لهم في دير قاق التي تبعد عن بلدة الباب التي يسيطر عليها التنظيم المذكور بمسافة 8 كيلومترات.