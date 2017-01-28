مقاتلات إماراتية تدمر "طائرة بلا طيار إيرانية" في اليمن

مصدر الصورة EPA Image caption ميليشيات حوثية

أسقط سلاح الجو الإماراتي في اليمن طائرة بلا طيار إيرانية، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) نقلا عن ضابط عسكري يمني.

ولم ترد ردود فعل مباشرة من طرف إيران أو جماعة الحوثيين على هذه المزاعم علما بأن الحوثيبن نفوا مرارا اتهامات التحالف بأنهم يخدمون أجندة إيرانية في اليمن أو أنهم تلقوا السلاح من قبل إيران.

والإمارات عضو في التحالف العربي العسكري الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا منذ نحو عامين ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها التحالف الحوثيين باستخدام طائرات بلا طيار التي تصنعها إيران".

ونقلت وكالة وام عن اللواء أحمد سيف اليافعي قوله "عثرت القوات اليمنية على استعدادات لإطلاق طائرة من فوق عربة نقل خفيفة ثم نسقت وتواصلت مع القوات الجوية الإماراتية في اليمن، والتي قامت بدورها بالتعامل مع الطائرة ودمرتها باستخدام صاروخ جو أرض".

وأضاف اللواء اليافعي قائلا إن الحادثة وقعت في منطقة قريبة من ميناء المخاء في البحر الأحمر حيث جرت هذا الأسبوع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي.